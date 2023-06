Sandro Compagnoni per il dopo Spalletti vede solo lui: “Per la continuità deve affidarsi solo a lui…”

Maurizio Compagnoni è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista sportivo ha detto la sua sul possibile approdo sulla panchina azzurra di Rudi Garcia.

“Io credo che De Laurentiis non abbia ancora deciso a chi affidare la panchina Napoli. Tra tutti i nomi che sono stati fatti se avesse una preferenza, non avrebbe atteso sino al 13 di giugno. Il passaggio meno traumatico rispetto al calcio di Spalletti sarebbe quello di affidarsi a Garcia. Un allenatore pragmatico che non vende fumo. Fa giocare bene le sue squadre. Con la Roma, ad esempio, che non era un top club, ha fatto faville. Kim? Hancko possibile sostituto. Nessuno direbbe di no ma lo slovacco non è nulla di che. In Italia è cresciuto tanto. Può esser utile per rafforzare le alternative della retroguardia azzurra ma non può essere il titolare. Se facciamo un ragionamento logico il nome di Mancini è quello più sensato. ADL ha chiesto di attendere sino al 27, il 18 Mancini si libererà dalla Nazionale. Bisognerà attendere Italia-Spagna di giovedì”.

