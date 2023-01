Sampdoria-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Oggi a Genova il Napoli va a caccia dell’immediato riscatto. Se la sconfitta con l’Inter ha interrotto la striscia di undici vittorie consecutive in campionato, affermare che abbia anche riaperto la corsa scudetto forse appare un tantino prematuro. E’ vero che gli azzurri a San Siro hanno dato segnali ben poco incoraggianti sul piano del gioco e della condizione fisica.

Tuttavia, prima di suonare le campane a morte, forse è il caso di attendere la partita contro la Sampdoria, un avversario da sottovalutare, perchè impelagato in piena lotta per non retrocedere. Ergo, assetato di punti al cospetto di chiunque incroci sulla sua strada. Del resto, i blucerchiati hanno iniziato il nuovo anno con un successo importantissimo per classifica e morale, battendo a domicilio il Sassuolo: adesso vogliono dare continuità alle loro prestazioni contro la capolista.

Qui Sampdoria

Dejan Stankovic non avrà a disposizione lo squalificato Amione. Così, al suo posto, a protezione della porta di Audero, è possibile che venga impiegato Colley, nuovamente a disposizione dopo l’infortunio, di fianco a Nuytinck e Murillo.

A centrocampo, conferma di Vieira al fianco di Rincon, assisititi sui lati da Leris a destra e dalla parte opposta Augello. Mentre sulla trequarti rientrerà Djuricic, dopo il turno di stop. In ogni caso, resta in ballottaggio con Verre per occupare la posizione di trequartista, che avrà il compito di innescare le due punte: Lammers e Gabbiadini.

Probabili formazioni

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Colley, Nuytinck, Murillo; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Stankovic.

Qui Napoli

Per Luciano Spalletti sussistono ancora diversi dubbi sulla formazione da schierare a Marassi: bisogna valutare attentamente quali siano gli uomini più in forma, capaci di fornire adeguate garanzie in termini di brillantezza fisica ed emotiva.

Sono diversi quindi i ballottaggi per una maglia da titolare, perchè avanzano la loro prepotente candidatura Juan Jesus, Mario Rui, Ndombele e Raspadori.

Azzardando una previsione, l’allenatore di Certaldo potrebbe pure immaginare di costruire davanti a Meret una linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. In mediana, Lobotka nel classico ruolo di metodista, supportato ai fianchi da Anguissa. A completare il reparto, possibile chance offerta a Ndombele. E conseguente turno di riposo concesso a Zielinski. Ovviamente, potrebbe accadere l’inverso, con il polacco dall’inizio ed il camerunese in panca.

In attacco, Kvaratskhelia – uscito malconcio dalla trasferta di Milano, colpito duro ripetutamente dai nerazzurri – proverà comunque a stringere i denti. Qualora non dovesse farcela, spazio a Raspadori piuttosto che ad Elmas. A completare l’attacco, Osimhen e Lozano, questa volta favorito su Politano.

Prima apparizione in maglia azzurra per Bereszyński: l’ultimo arrivato in casa Napoli, dopio aver sostenuto le visite mediche, è stato convocato e si accomoderà in panchina, proprio davanti al suo (ex) pubblico.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Dove vederla in streaming e diretta tv

La partita sarà trasmesso in esclusiva tv e streaming da DAZN, calcio d’inizio alle 18.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Approfondisci perchè gli azzurri non devono avere paura delle inseguitrici

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati