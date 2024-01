Samardzic si complica, si valutano alternative.

La trattativa tra Napoli e Udinese non trova un punto di chiusura. Sul calciatore serbo c’è stato un sondaggio da parte della Juventus, nei giorni scorsi, più un interessamento nelle ultime ore, del Brighton di De Zerbi.

Il giocatore vorrebbe venire a Napoli, ma chiaramente la società friulana spinge per creare un’asta, per monetizzare il più possibile.

Il Ds dell’Udinese, Balzaretti, ha recentemente confermato, che ci sono trattative sul giocatore, da parte di diverse squadre.

De Laurentiis si è già stancato di questo tira e molla, tanto da dirigere Meluso a virare su altri obiettivi.

Si stanno valutando altri profili, tra cui Neuhaus del Monchengladbach, seguito anche in passato, sul quale è da segnalare un interesse, anche da parte della Lazio.

Anche Traore’ è un profilo che piace, l’ex Sassuolo ora in forza al Bournemouth, già da tempo rientra tra gli obiettivi azzurri.

La sua duttilità tattica è uno degli elementi, che lo fa essere tra i favoriti a vestire la maglia del Napoli.

Il giocatore è stato fuori per un po’ di tempo, a causa della malaria. Situazione sotto controllo però, dopo le recenti visite mediche effettuate a Roma, dove è stato dichiarato guarito e idoneo a riprendere l’attività.

Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa tra Napoli e gli inglesi è in fase avanzata. Si lavora per un prestito oneroso, senza obbligo di riscatto. La dirigenza azzurra vuole chiudere al più presto, per mettere il giocatore a disposizione di Mazzari.

La volontà è di averlo disponibile per l’Arabia, dove il Napoli può giocarsi le sue carte, per portare un trofeo a casa.

L’arrivo eventuale di Traore’ non esclude in ogni caso, quello di Samardzic. Il giocatore dell’Udinese viene visto più come acquisto prospettico, in previsione della perdita di Zielinski.

Mentre l’ivoriano sarebbe un’alternativa per Anguissa, vista la partenza di Elmas.

Nel mercato tutto cambia rapidamente, ma questa volta le possibilità, che si vada a dama per Traore’, sono molto concrete.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati