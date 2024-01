Samardzic riflette sulla scelta Napoli? Siamo alla Frutta!

Lazar Samardzic, calciatore di origine Serba,21 anni e nato a Berlino, e diventato il caso del mercato invernale in casa Napoli. Il calciatore, attualmente in forza all’ Udinese, un giorno sembra essere del Napoli, poi viaggia verso l’Inghilterra, poi torna a vestire la maglia azzurra, poi va alla Juventus, ed infine…resta ad Udine!

Un vero e proprio rompicapo, anche se il mercato vede sempre il miglior offerente, ma dopo l’incidente dello scorso anno, dove l’Inter lo aveva preso, arrivò il papà manager e costrinse il figlioletto a ripartire dalla casa madre, cioè l’Udinese. Quindi prudenza!

Sulle doti tecniche del ragazzo chapeau, ci mancherebbe, ma sinceramente questa gestione da parte del manager papino, lascia un attimo interdetti, voi immaginate una trattativa tra De Laurentiis e Samarici padre? Beh, non oso lontanamente addentrarmi nei particolari, ma crediamo che Psycho possa rappresentarne l’incontro!

Samardzic chissa’ quanto desiderato…

Ma tornando al tormentone del mercato invernale, ormai giunto all’ 12esimo giorno, viene da porsi il quesito, ma il Napoli vuole davvero acquisire le prestazioni di Samarici? Basta spendere il richiesto, ed ecco che il giovane Serbo varcherà gli spogliatoi del Maradona vestendosi d’azzurro. Dovrebbe essere cosi che funziona giusto?

E invece e sbagliato! Ci sono due ostacoli, il terzo velo dico per ultimo, che impediscono la logica conclusione della vicenda, a cominciare dalla prima, quando Elmas è andato al Lipsia ha portato in cassa circa 25 milioni, costo del cartellino, ed una plusvalenza di circa 5 milioni di euro. L’offerta e 20 Milioni all’Udinese e 5 di bonis, al calciatore circa 2,5 milioni (richiesta 3) per 5 anni. Ora e il momento di decidere, senza dimenticare che parliamo di un prospetto, se la volontà e accettare oppure no.

Ma qui casca l’asino! Il secondo punto diventa una vera e propria gag del miglior Peppe Iodice, sembra infatti , ed in questo Il Napoli quest’ anno abbia superato se stesso, che ci siano dubbi per ciò che sta accadendo in casa azzurra, per carità forse neanche chi c’è già accetterebbe di venirci, ma se penso che si e cuciti lo scudetto sul petto e ci si deve riflettere a venire…dico statti ad Udine con Papino, ringraziando sempre per queste belle figure barbine, causate dal nostro caro ed adorato presidente De Laurentiis.

Quindi, cassato Samardzic, non si può rifiutare la corte di squadre come Real Madrid e Manchester City, arriviamo al terzo punto dove Mazzarri chiede ma non ottiene, in primis perché’ il presidente non e in Italia e nessuno può operare liberamente(Riferimento a Meluso) in più, chiara la difficolta invernale dovuta ai disastri estivi, i nomi che circolano certamente fanno numero, ma non spostano chissà cosa all’ interno di un gruppo che ha perso la compattezza nel momento in cui ha capito l’insolvenza del Presidente al momento di batter cassa dopo uno scudetto stravinto

Ci si dimentica Osimhen? No di certo, vista anche la figuraccia social del Nigeriano, ma quello e un rinnovo che ne certifica la vendita in estate, e sono soldi vitali per il club, visto che gestito a conduzione familiare con autofinanziamento, a tasso passione Napoletani, quindi andava fatto ed in fretta poiché si rischiava anche di perdere l’ultima goccia del Decreto Crescita

Samardzic davvero utile oppure…

Tornando a Samardzic, escludendo la società ed Il momento, non lo vedo un acquisto al momento funzionale, anche perché in quel ruolo sarebbe bello veder giocare Lindstrom, chissà forse contro la Salernitana si potrebbe… ma questo compito lo lasciamo al mister Mazzarri, ma certamente il Serbo può dare una sveglia a tutto il gruppo, poi la sua bravura tecnica farebbe il resto. La cosa sicura e che ora occorre gente convinta di venire a Napoli per risollevarne le sorti, quindi con gli attributi!

Io spero solo che Mazzarri venga accontentato, lui e il meno colpevole di questo sfascio a mio avviso, e ridia vigore e dignità a questo gruppo oltre alla giusta dose di carattere per questa maglia ed i suoi tifosi, gli unici che meritano rispetto in questa brutta vicenda, e che continuano a porta soldi in cassa vista la vendita quasi esaurita per il derby al Maradona di sabato

Invito Samardzic da spettatore a provare e sentire il calore dello stadio partenopeo, dove pochi mesi fa si parlava di scudetto e Champions, mentre ora e solo caos e gestione societaria pessima, ma non per convincerlo a venire in questo guazzabuglio…ma per rendersi conto che la vera società è l’ amore di questa città verso questi colori, che con biglietti acquisti, abbonamenti a stadio e tv oltre a trasferte fatte di sacrifici e costi esosi, capiresti la differenza tra un bilancio sano e cosa significa essere adorato da un tifoso napoletano!…A te la linea Adl!

