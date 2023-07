Samardzic? Profilo gradito!, Ma dipende da Piotr…che ha una preferenza”

Il giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha fatto un focus sulla società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni della emittente SportItalia:

“Lazar Samardzic rimane tra i profili graditi dal Napoli. Il serbo in forza all’Udinese piace particolarmente alla società partenopea anche se non è partita una vera e propria trattativa per l’approdo del forte centrocampista alla corte del nuovo mister degli azzurri Rudi Garcia”.

“Il Napoli potrebbe tentare il colpo Samardzic solo se Piotr Zielinski dovesse dire addio. Per quello che concerne il polacco, la mezzala azzurra avrebbe rifiutato nuovamente la corte dell’Al-Hilal. La sua volontà sarebbe quella di restare al Napoli, ma sullo sfondo persiste il pressing della Lazio. Il calciatore sarebbe una delle richieste di Maurizio Sarri a Claudio Lotito“, ha aggiunto il cronista Alfredo Pedullà nel corso del suo intervento in televisione.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati