Samardzic possibile già a Torino.

Trattativa in via di chiusura, quella tra Napoli e Udinese, per il passaggio di Lazar Samardzic in azzurro. Il serbo sarà il primo acquisto, promesso da De Laurentiis, per sostituire Eljif Elmas.

Intesa trovata con il club friulano per 20 milioni di euro, con bonus, facilmente raggiungibili per arrivare ai 25 richiesti dall’Udinese.

Il padre procuratore del calciatore, sta ora definendo con la dirigenza azzurra, il contratto da stipulare. La base di partenza è per un quinquennale, da 2/2,5 milioni di euro a stagione.

Il centrocampista bianconero arriva a Napoli, per sostituire Elmas, ma più verosimilmente, in prospettiva per prendere il posto di Zielinski.

Il polacco già da oggi può trovare un accordo con un’altra squadra, visto il mancato rinnovo in maglia azzurra. A parametro zero, Piotr Zielinski diventa un affare per tutti, ecco perché l’Inter può tranquillamente aspettarlo sino al termine della stagione.

Da qui, l’accelerata del club partenopeo per portare subito Samardzic agli ordini di Mazzari.

L’idea è di averlo già nei prossimi giorni, per poter essere messo a disposizione dell’allenatore azzurro, già dalla partita di Domenica.

Walter Mazzarri spera di poter convocare il centrocampista serbo, per la trasferta di Torino. Da non dimenticare che Anguissa non ci sarà per la Coppa d’Africa, numericamente dunque, il Napoli ha già bisogno di Samardzic in rosa, nelle prossime ore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati