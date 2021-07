Salvia: “Napoli, difficile vivere l’entusiasmo con il ridimensionamento”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Marilicia Salvia de Il Mattino, soffermandosi sul ridimensionamento del Napoli.

“Legame viscerale con la squadra? Non c’è ancora”

“Non è solo Verona, soprattutto per quello che significa aver perduto il treno Champions, con una squadra che è una grande incognita. Dove arriverà il ridimensionamento necessario? C’è una difficoltà a riprovare entusiasmo per questi motivi. Anche un anno fa c’era il dubbio sulla squadra. Ora, abbiamo il dubbio che si possano perdere pezzi preziosi senza incassare le cifre del passato. Conoscendo l’attenzione giusta di De Laurentiis ai bilanci, ci si potrebbe dover accontentare. Non è disaffezione, è impossibile per un tifoso, ma siamo più razionali”.

