Salvatore Esposito ironizza sulla Juventus…

Il mondo del calcio si interroga sul futuro della Juventus dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il CDA bianconero. La Vecchia Signora rischia una forte penalizzazione in classifica per le vicende giudiziarie ormai note oppure finirà tutto con un nulla di fatto? L’argomento fa discutere addetti ai lavori e non solo. Salvatore Esposito, attore noto soprattutto per avere interpretato il ruolo di “Gennaro Savastano” nella fortunatissima serie televisiva “Gomorra”, attraverso i social, ha ironizzato sul terremoto che ha colpito la Juventus.

Ecco il pensiero del noto attore trentaseienne su Twitter:

“Ragazzi ma perché ci sono tutti questi hashtag in tendenza ? Cosa hanno in comune ? Calciopoli , Muntari , Orsato , Iuliano , Doping , Suarez , Plusvalenze , #Superlega , #Ndrangheta , #Turone”. Si tratta di parole che, in qualche modo, sono tutte associabili alla Juventus e alle polemiche che hanno visto la Vecchia Signora protagonista nel corso degli anni. L’Italia calcistica si divide tra juventini e anti-juventini.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati