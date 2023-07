Salvatore Esposito elogia cosi il Napoli Campione D’ Italia : “Se resta Osimhen il Napoli e’ da scudetto…!”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Salvatore Esposito, attore. Di seguito le sue dichiarazioni

“Non mi aspetto nulla di meno rispetto a quello che è stato il Napoli degli ultimi anni che ha sempre viaggiato sugli 80 punti in su medie alla mano. De Laurentiis è stato l’artefice principale della vittoria dello scudetto senza nulla togliere a Giuntoli e Spalletti. Il Napoli riuscirà a mettere in piedi una squadra competitiva. Se resta Osimhen il Napoli può dire la sua per lo scudetto e ha un grande vantaggio sulle altre. Le partite le vincono i giocatori

. Gli allenatori sono in grado di muovere punti, ma sulla lunga distanza, sulle partite e gli scontri diretti la differenza la fanno sempre i calciatori. Se la squadra resta quella dello scorso anno secondo me non dobbiamo temere nulla. Ci vogliono arbitri capaci e faccio riferimento a Milan-Napoli e Napoli-Milan che hanno condizionato il percorso degli azzurri. Vedere Marciniak dirigere la finale di Champions dopo ciò che è successo in Napoli-Milan è un premio per la gara fallimentare gestita.

Probabilmente è servita a lui per dirigere la finale di Champions. Dopo un quarto diretto in quel modo vederlo in finale di Champions fa strano”.

