Salvatore Caiazza: “Si detta legge i Champions…”

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, analizza la gara di Champions tra Rangers e Napoli, vinta dai partenopei con il risultato di 3 a 0, e mette in risalto la bravura del tecnico, nell’essere riuscito a dare stimoli all’intero gruppo, creando una squadra davvero bella da vedere. Ecco quanto scritto, nella edizione odierna del quotidiano il Roma, dal giornalista Salvatore Caiazza

Si detta legge anche in Champions League signori. Non c’è verso di buttare giù questo Napoli. Primo in Serie A, la squadra azzurra comanda anche il girone A dell’Europa che conta. Ha sbancato anche Glasgow la formazione di Luciano Spalletti. Non ha dato scampo ai Rangers il tecnico di Certaldo. Si temeva la spinta dei tifosi scozzesi ma iersera ci voleva ben altro per fermare i partenopei. Sin da subito si è capito come sarebbe andata a finire la partita.

Già nel primo tempo il match andava chiuso. Purtroppo, però, la mira è stata poco precisa e il portiere McGregor si è riscoperto un campione a 41 anni. Nella ripresa il numero uno degli scozzesi ha provato a far rimanere in partita la sua squadra parando due calci di rigore a Zielinski. Purtroppo per lui, però, si è dovuto arrendere a Politano. L’esterno romano è stato davvero molto bravo fino a quando è rimasto in campo.

Si è tolto anche lui la soddisfazione di essere protagonista in una manifestazione che piace molto a tutti. Anche a quel Simeone che si è caricato sulle spalle tutto l’attacco vista l’assenza di Osimhen. Il Cholito si è sentito a suo agio e solo per poco non ha segnato la sua seconda rete in Champions. Il primo rigore se lo è conquistato con forza la determinazione. Ha subito ben due falli in area nel momento di calciare in porta.

Alla fine, però, la palla è entrata, come detto, con il sinistro preciso di Politano dagli undici metri dopo che Kvara aveva costretto un difensore a toccare il pallone con la mano. Nel finale di partita, poi, c’è stata gloria anche per Raspadori e Ndombele. Giacomino ha bissato la rete del campionato e ha festeggiato come un bambino. Soddisfazione anche per il centrocampista che era stato criticatissimo per i due esordi dal primo minuto con Lecce e Spezia.

Va detto, però, che ieri sera ha giocato finalmente nel suo ruolo. È stata, dunque, una altra bella serata di calcio. Spalletti può andare fiero di ciò che ha messo su nonostante gli addii dei vip. I professorini speravano in una falsa partenza ed, invece, oggi il suo Napoli comanda l’Europa. Con la Juve che ha perso anche con il Benfica si può capire bene come il lavoro di Lucianone sia ottimo rispetto ad Allegri.

Che guadagna il triplo e ha una rosa molto forte. Ma si sa che non vincono sempre i ricchi. Si può fare bene anche abbassare il tetto ingaggi e prendere dei giovani di belle speranze. Che si sono subito integrati in questo gruppo. Anche stavolta hanno fatto arrabbiare Spalletti. Il nostro amico Beppe Incocciati lo ha fatto scattare quando gli ha chiesto il perché l’anno scorso la stessa squadra non ha vinto lo scudetto. La risposta è stata feroce On fire.

«Perché la stessa squadra non ha vinto il campionato con Ancelotti che è un numero uno?». Carletto, naturalmente, non si deve sentire offeso. Ma certe provocazioni non vanno fatte. Bisogna guardare al presente. E il presente dice che il Napoli di oggi si sta esprimendo a grandi livelli. Il passato è passato.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati