Salvatore Caiazza:” Mi aspetto almeno due cambi a centrocampo”

Salvatore Caiazza, capo allo Sport del Roma, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da persemprenapoli.it

Mi aspetto Politano dal primo minuto, ma una piccola chance ce l’ha pure Ndombele. Anguissa non è stato brillante sulle seconde palle, non ha giocato al meglio contro la Lazio. Dico che anche lì ci potrà essere un dubbio fondato.

Non so se Elmas giocherà al posto di Zielinski perché il polacco sta crescendo molto. Il Napoli ha sempre dato grandi risposte dopo le sconfitte. Non ha mai meritato di perdere. né con il Liverpool, né con Lazio, Inter e Cremonese in Coppa Italia.

L’abisso tra primo e secondo posto è tanto, ma non bisogna togliere le mani dal manubrio”

