Salvatore Caiazza: “Ciro Romeo, nome aggiunto per aumentare popolarita’ “

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, nel suo articolo, parla di Dries Mertens, e ne parla in tutte le sue sfaccettature:

“Siamo alle solite in questa città. Ormai è diventato uso comune il fatto che se non ci si allinea alla massa diventi un obiettivo da colpire a livello mediatico. Ci sono blog e profili social che vivono solo per prendere di mira chi magari come me evidenzia la ruffianeria di Dries Mertens nei confronti dei napoletani. Qualche buontempone, che ha deciso senza che nessuno glie- lo abbia chiesto di diventare il Robin Hood (sgrammaticato) del popolo partenopeo, non ha gradito il commento che ho fatto su Dries qualche settimana fa. E subito sono diventato anch’io il lecchino di Aurelio De Laurentiis.

A quanto pare questi virgulti della rete non conoscono la mia storia giornalistica e non sanno che per me è “pane al pane e vino al vino”. Quando il presidente va esaltato lo faccio tranquillamente. Ma allo stesso tempo, quando va oltre qualche limite, lo bacchetto volentieri senza bavaglio e naturalmente in maniera educata. Non sono stato mica zitto quando dopo la sconfitta di Empoli ho criticato abbondantemente la gestione dei comunicati che riguardavano il ritiro. Tre notizie nel giro di poche ore che evidenziarono le solite lacune del club. Tornando a Mertens, dissi prima in tv e poi ad una radio semplicemente che il belga era stato molto bravo ad entrare nei cuori della nostra gente con un pizzico di furbizia. Dote che non è mai appartenuta a Lorenzo Insigne. L’ex capitano, infatti, è rimasto sempre se stesso e molte volte è stato criticato e anche fischiato solo perché ha detto quello che pensava. A quanto pare sarebbe stato meglio se uno dei suoi figli maschi lo avesse chiamato Diego per ricordare il grande Maradona. A quel punto si sarebbero aperte le porte del paradiso azzurro.

Dove c’è Mertens per diritto. Per ciò che ha dato a livello calcistico e realizzativo alla causa del Napoli. Per aumentare la sua popolarità ha deciso poi di aggiungere al nome Romeo del suo primogenito anche Ciro. E vai. Un attestato di amore unico, indelebile verso Partenope. Un sigillo con la cera lacca che non va più tolto. Il tempo, però, è galantuomo. L’immensa passione del fiammingo nei confronti del Napoli ha portato i suoi agenti a chiedere a De Laurentiis un rinnovo esagerato con un superbonus alla firma che non viene riservato neanche ai 25enni. Naturalmente don Aurelio ha fatto finta di nulla e neanche ha risposto alla deadline dell’entouragage di “Ciruzziello”. Che dal ritiro della sua Nazionale si è lamentato per il silenzio della proprietà. Un brutto finale, dunque, che andava gestito meglio. Bisognava decidere prima della fine della stagione in modo tale da dare la possibilità a Mertens di salutare alla grande la sua gente così come ha fatto Insigne.”

