Salvatore Biazzo: “Adl, se credeva allo scudetto, prendeva un mental coach”

Salvatore Biazzo, noto giornalista ed ex voce di Novantesimo minuto, ha parlato ai microfoni di TMW News del presidente De Laurentiis, ed ha dichiarato quanto segue:

“C’è grande delusione per lo scudetto sfumato, le circostanze avevano messo in condizione il Napoli di crederci. De Laurentiis non ci ha mai creduto, se ci credeva avrebbe fatto l’acquisto più giusto, quello di un mental coach che caricasse la squadra… Ha delle colpe anche Spalletti che ha sì saputo gestire i momenti di crisi ma poi ha perso occasioni incredibili, almeno 5-6 per il sorpasso. Spalletti ha grande capacità di preparare la partita ma poi non la legge bene nello sviluppo. Mertens e Lozano per fare un esempio potevano essere utilizzati di più”.

