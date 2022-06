Salvatore Bagni: “Scambio Luis Alberto-Zielinsky? Mai!…”

Salvatore Bagni, ex azzurro, è intervenuto, a Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, dichiarando quanto segue:

“Non farei mai lo scambio Zielinski-Luis Alberto, il primo è nettamente superiore. Per me non è alla pari, se ci fosse un conguaglio andrebbe bene. Per lui la soluzione migliore è una squadra che ha vinto e gli dia libertà totale. Sarri non è uno stupido, Luis Alberto con lui non ha avuto vita facile. Zielinski ti fa 10 gol a campionato ed ha una grande duttilità. Per me tecnicamente è difficile trovare giocatori come il polacco”.

