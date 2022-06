Salvatore Bagni: “Lui la volonta’ c’e’ l’ ha messa, non stiamo parlando di un ex calciatore”

Salvatore Bagni, ex azzurro, ospite negli studi di Tele A, trasmissione “Si gonfia la rete” ha dichiarato:

” E usanza, che per i giocatori a scadenza., venga chiesta questa modalita per il costo del cartellino Stiamo parlando di un anno vero?, E un anno lui avrebbe accettato, mentre inizialmente pensava di arrivare a due anni, perciò lui la volontà ce l’ha messa. Poi se ci dobbiamo scandalizzare, io no assolutamente, perché sono soldi che lui ha meritato per quello che ha fatto e non stiamo parlando di un ex calciatore, ma di un calciatore in grande spolvero fisico che potrà essere utile tantissimo”

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati