Salvatore Bagni: “Kim? Non si avevano 50 milioni…”

Salvatore Bagni, indimenticato ex azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica “Si Gonfia La Rete” in onda su radio Marte, e su Kim si e’ espresso cosi

“sono scettico perché dovevi sostituire Koulibaly, Kim ha 25 anni ed è un buon giocatore. Ma il valore del giocatore E oggi giustamente viene pagato 20 milioni di euro. Fino all’anno scorso fenerbahce. Costava tre milioni.! E questo è un dato di fatto. E chiaro che se parliamo di un giocatore di 18 vent’anni, tre milioni ci stanno. Ma per uno di 25. Eh? Faccio fatica. L’anno scorso è stata la prima esperienza in campo europeo. È un giocatore. Buono, Ma con qualche pecca. La scelta chiaramente non sarebbe stata facile perché non si avevano a disposizione 50 milioni di euro. E chiaro che qualche volta ci sarà qualche disattenzione. Qualche volta crederà troppo in se stesso Ricordiamo però soprattutto che la coppia non sarà più Koulibaly. Rrahmani , ma Kim Rrahmani, Però è chiaro che poi vedremo anche se uno che hai pagato 20 milioni di euro poi vedremo. Anche perché Juan Jesus l’anno scorso ha fatto benissimo. Ed è un mancino. io credo che partirà Juan Jesus titolare, Luisa riversa troppo. Nell’uno contro uno è troppo sicuro di sé. Deve migliorare in questo. Ricordiamo che il Fenerbahce non ha fatto questo grandissimo campionato. E soprattutto che non ha giocato a grandissimi livelli. Ricordando sempre che si parla di un giocatore di 26 anni. Puoi, è chiaro, se è stata la scoperta del secolo. Tanto di cappello. A chi ha fatto tale scoperta. Però, comunque è tutto da dimostrare e ce lo deve dimostrare a tutti noi napoletani! “

Su Kim rincara la dose!

“Per il bene di tutti noi. Io spero che questo ragazzo mostri di avere un talento straordinario. Ma qual era l’altra squadra che ha cercato fortemente Kim? Manchester City? Arsenal? Real Madrid?… Era il Rennes. Era l’allenatore che ho avuto in Cina. Quindi lo conosceva e lo voleva. Non stavo parlando comunque del Paris Saint Germain. Ma il Rennes è una buona squadra che non vincerà mai. È una squadra che ce l’ho io vicino. A un certo punto, molto più vicino del Napoli. Atteggio versato per non pagare totalmente la clausola . La realtà è che ora hai avuto il Napoli meno forte. Dell’anno scorso Ho la mia idea. Ed aspetto.”

