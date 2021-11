Salvatore Bagni: il doppio ex si sbilancia e dice Napoli

Salvatore Bagni è pienamente consapevole di cosa significhi vivere la vigilia di una partita tra Inter e Napoli. Lui che ha lo status di doppio ex. (“Ho sentito giusto tre giorni fa Beccalossi, ci siamo presi un po’ in giro…”)

Prima un triennio in nerazzurro. Poi quattro stagioni memorabili all’ombra del Vesuvio. Culminate con la conquista del primo storico Scudetto dei partenopei. E perché il big match di domani a San Siro ha un sapore unico per il centrocampista. La cui fede, nonostante la doppia militanza, appare piuttosto evidente.

“Da 37 torno a Napoli tutti i martedì. E’ come se giocassi ancora. Nessuna città al mondo ti dà lo stesso affetto. Giro per la città e trovo un affetto inconcepibile nei miei confronti. Lo stesso per chiunque abbia dato tutto per la maglia. Un amore nei confronti di una persona che è unico al mondo…”.

Un pronostico che nasce dal cuore

Il pronostico per domani diventa dunque abbastanza scontato.

“Il Napoli deve riprendersi nel rendimento. Deve recuperare fiato per essere la squadra che si era visto giocar bene a calcio. Per me vince il Napoli. Spalletti è entrato subito dentro alla squadra, ma ha un gruppo dai grandi valori. Ha dato alla squadra grande solidità mentale ed ha coinvolto alcuni calciatori che le passate gestioni avevano messo da parte. Come, ad esempio, Ounas. La cosa che mi piace è che non si nasconde: sin dal suo arrivo ha detto che il Napoli è una squadra molto forte e ha fatto capire che si può davvero lottare per vincere il campionato…”.

Ovviamente, sarà una gara che idealmente si presta alla classica tripla da Totocalcio.

“Gli azzurri sono al primo posto con merito. Quella di San Siro sarà una partita aperta. L’Inter è una squadra che sa come giocare a calcio e il Napoli, quando incontra squadre che ti affrontano a viso aperto, non ha grossi problemi. Gli uomini di Spalletti, invece, vanno in difficoltà contro le squadre che ti aggrediscono uomo su uomo”..

L’impressione però è che le pressioni della vigilia siano tutte sulle spalle dei padroni di casa.

“L’Inter ha tutte le pressioni addosso. Se la squadra di Inzaghi perde va a meno 10 dal primo posto ed è fuori da ogni discorso scudetto. Il Napoli, invece, pur perdendo conserverebbe 4 punti sui nerazzurri. Non credo che la squadra di Spalletti andrà a San Siro per accontentarsi del pari, non è nella mentalità del tecnico toscano. Sono le altre squadre che si devono preoccupare, di certo non il Napoli… ”.

Così il Napoli si lascia preferire all’Inter

Al di là del mero affetto, Bagni supporta le sue considerazioni con motivazioni di tipo tecnico-tattico.

“Sia l’Inter che il Napoli sono squadre molto forti: entrambe segnano tanto da palla inattiva. Merito anche dei loro allenatori che le preparano con attenzione. A San Siro vedremo tantissimi uno contro uno. Uno dei duelli dove si può fare la differenza è quello tra Perisic e Di Lorenzo. Il croato sarà impiegato da Inzaghi sulla corsia di sinistra e, di fronte, avrà il terzino italiano, che sa sia difendere che spingere. Di Lorenzo ha tutte le carte in regola per poter far male in quella zona di campo. L’ Inter ha dimostrato in questa prima parte di stagione di concedere qualcosa di troppo in difesa, mentre il Napoli ha subito solo 4 gol: gli azzurri ne dovranno approfittare…”.

E’ indubbio, tuttavia, che per lo “scudiero” di Maradona, la squadra partenopea si lasci privilegiare, per individualità e gioco collettivo.

“Ci sono giocatori decisivi in ogni ruolo. Anguissa ha portato fisicità e tempismo. Davanti tutti hanno colpi decisivi. Ultimamente il Napoli non è stato sempre brillante, ha segnato meno, si è notato sia con il Verona che con la Salernitana. Però è arrivato il colpo del campione. Non è che puoi sempre vincere giocando bene. Il Napoli può anche giocare male qualche partita, ma alla fine riesce a trovare la soluzione!”.

Finale dedicato alla scaramanzia. Pur non esponendosi a parole, l’auspicio di Bagni è sin troppo chiaro.

“Niente promesse, ma quest’anno vengo lì a festeggiare. Dopo più di 30 anni è ora. Questa società ha fatto tantissimo, se lo merita. Il gradino da secondo a primo sembra una cosa da poco, ma non lo è. Oggi ci sono le condizioni per completare l’opera”.

