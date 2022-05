Salvatore Bagni: “Ho sempre pensato che tutto dipendesse da noi”

Salvatore Bagni, ex calciatore e guerriero dl centrocampo azzurro, ospite a “Si gonfia la rete“, programma in onda su Radio Marte, e condotto da Raffaele Auriemma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e su come si e’ chiusa la corsa scudetto per gli azzurri.:

“Dopo questa vittoria sono solo piu’ arrabbiato, e penso sia il pensiero del 98% dei Napoletani, ha disputato queste due partite dopo il collasso, bellissime, ottime, ed e inutile elencarle perche’ i napoletani li conoscono molto bene. Abbiamo ritrovato il Napoli che ci h fatto divertire“

Ma Auriemma non ci sta e dice…

“ScusSalvatore, posso essere malizioso, tu hai detto abbiamo ritrovato il Napoli, ma quali avversari ha trovato il Napoli, contro il Sassuolo, sembrava che gli Emiliani avessero il telo da mare sotto al braccio, per loro il campionato e finito e’ si e’ visto. Il Torino, sembrava un amichevole estiva del campionato 2022/23…Io ieri intribuna ho visto salernitana-Cagliari, il Napoli avrebbe perso con entrambe, perche’ si ‘e visto il Napoli che ha perso i punti importanti scudetto proprio per il ritmo scialbo e la poca determinaaione”

E Bagni ribadisce il concetto…

“Io ho sempre lo stesso pensiero, quest’ anno sarebbe dipeso tutto da noi, ero convinto che c’era tutto con noi, non dipendeva dagli avversari, dal ritmo degli avversari, dalla forza degli avversari…Ma dipendeva solo da noi perche’ avevamo tutto. Nella gestione il Napoli c’e’ stato , al di la’ di avversari forti oppure no, contro il Genoa e la gara verita’, Capiremo se il Napoli e’ venuto fuori quando non serviva, oppure le ghare contro il Sassuolo ed il Torino era come dici tu. Ma io sopn convinto che fara una grande partita con gol domenica!”

…Bagni racconta Scamacca, Therrier e Hlosek, chi il nuovo Osimhen

“Therrier lo conosco da 1500 anni ed e’ un esterno d’attacco, ma non gioca da troppo tempo, quindi lo cassiamo dal discorso, Hlosek altro esterno-Trequartista, fortissimo dotato di gran tecnica, ma non so se pronto per questi palcoscenici, ma di grande avvenire. Haller giocatore fisico, alto 190 cm, forte di testa, ha fatto male in Inghilterra e Germania, bene in Olanda. Io preferirei Scamacca, se poi vuole prendere Therrier signfica che va via Zielinsky, e gioca lui dietro la punta, comunque sarebbe un grandissimo giocatore se venisse acquistato.”

