Salvatore Bagni. “Girone di grande equilibrio”

Salvatore Bagni, indimenticato ex mediano azzurro e Campione d’Italia con il Napoli 1986/87, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, in onda su Tele A, l’ex centrocampista del Napoli, ha parlato della sfidai tra la squadra di Luciano Spalletti ed il Liverpool di Jurgen Klopp. Queste le sue parole

Salvatore Bagni parla di girone equilibrato…

“Che partita sarà? Mi aspetto una sfida più equilibrata di quanto si possa immaginare ad oggi. Quello in cui è inserito il Napoli è un girone nel quale i partenopei possono arrivare sia primi che quarti, proprio perché è molto equilibrato”.

Salvatore Bagni ha poi aggiunto…

“Mi sembra del pari ovvio che il pronostico dia come favorito del gruppo il Liverpool, anche se devo dire che quest’anno non è la squadra che conoscevamo e le prime partite in Premier lo confermano. Ha avuto qualche infortunio e ora ha recuperato alcuni calciatori importanti. Qual è la mia previsione in relazione a questo girone? Dico che il Napoli se la giocherà fino alla fine e sono convinto che passerà il turno”.

Va detto, che l’ex mediano azzurro, ha sempre sostenuto della bontà’ della rosa messa a disposizione di Luciano Spalletti, inserendo anche il Napoli nella griglia scudetto di quest’anno, sottolineando , che non vengano commessi gli errori dello scorso campionato, in particolar modo, cio’ che accadde nel finale. UIn mercato definito, si rivoluzionario, ma tendente alla crescita del club.

