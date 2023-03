Salvatore Bagni: “Felice per Hojlund, ma se poi parte…”

Salvatore Bagni, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, programma in onda su Tele A. si è proiettato al mercato estivo della società campana:

“Il Napoli potrebbe acquistare un calciatore fortissimo come Rasmus Winther Hojlund. Qualora arrivasse un simile giocatore sarei molto felice, ma allo stesso tempo anche tristissimo perché l’acquisto dell’attaccante dell’Atalanta porterebbe inevitabilmente alla cessione di Victor Osimhen, calciatore difficilmente sostituibile”.

L’operatore di mercato ha parlato anche di Napoli-Atalanta, partita che si giocherà sabato:

“Gara da non sottovalutare. Kooopmeiners fuori? Non è detto che sia una buona notizia per il Napoli. Parliamo di un ottimo calciatore, ma forse un po’ lento. Uno come lui soffrirebbe non poco il giropalla della compagine di Luciano Spalletti. Potrebbe giocare Boga dal primo minuto, uno che se in palla fa la differenza. Lo stesso Napoli, in passato, lo ha trattato a lungo quando militava nel Sassuolo”.

