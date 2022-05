Salvatore Bagni: “Difendere il proprio lavoro e’ giusto, ma la realta’ e’ un’ altra”

Salvatore Bagni,, indimenticato mediano del Napoli del primo scudetto, ha parlato ai microfoni di Si Gonfia la rete,in onda su Radio Marte, dichiarando quanto segue

“Noi abbiamo costruito, negli ultimi anni, il nostro schema sulla base della rapidita’, sulla tecnica, la velocita’ ed il gioco di prima. Si vuole stravolgere una mentalita’ perche si cerca piu fisicita? Forse avra’ ragione il tecnico che si e carenti, ma Anguissa, ad esempio e stato preso per questo, ma se poi si va all ricerca del 180 cm, chiaramente si mette in preventivo che non si avra’ piu’ quel gioco mostrato, a tratti anche quest’ anno. Anguissa quando sta bene fa la differenza, il Napoli si e’ trovato un vero e proprio regalo dal Fulham a 15 milioni. ma tolto lui, dal centrocampo a salire son tutti piccoli ed agili, il camerunense e bravo e tecnico, ma non tutti i lungagnoni sono come lui, e poi la fisicita’ l’hai avuta, vedi Petagna, lo stesso Osimhen, suglùi esterni io li vorrei sempre come quelli che abbiamo, solo a centreocampo ne prenderei un altro fisico visto che ci sono anche Demme e Lobotka”

Su Tameze…sulla Juve

“Io non capisco perche’ Spalletti abbia messo la Juve d’ avanti al Napoli, l’anno scorso gli abbiamo regalato il quarto posto grazie al rigore di Cuadrado contro l’Inter, e non capisco perche’ anche quest’anno doveva essere d’avanti, con una squadra nettamente inferire a noi! Difendere il proprio lavoro e’ giusto, ma la realta’ e’ un’ altra, non bisogna mai accentuare i meriti soprattutto se non al 100%. Tameze? M son sbagliato su Rrhamani, e chiedo scusa a lui, titolare sicuramente del futuro, Buon giocatore, fisico, ma viene per far la riserva”

