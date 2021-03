Per Salvatore Bagni gli azzurri di Napoli-Bologna “inferiori a nessuno”

Dopo la bella vittoria degli azzurri di ieri al Maradona in Napoli-Bologna, i partenopei hanno ritrovato alcune certezze. Nonostante questo, a Radio Marte Voce di Popolo si discute sui tifosi troppo pretenziosi e della condizione attuale della squadra. Ospite del programma condotto da Raffaele Auriemma e Andrea Falco, è Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli in epoca maradoniana.

Cosa ha detto Napoli-Bologna a Salvatore Bagni

Bagni commenta Napoli-Bologna iniziando da acute osservazioni: “Anche le altre hanno avuto tanti infortuni? Non credo che il resto dei team della Serie A abbiano avuto contemporaneamente tutti questi calciatori indisponibili. Stiamo parlando delle pedine più importanti. Se la Juve non avesse avuto Ronaldo per metà campionato adesso starebbe all’ottavo posto in classifica”, comincia il 64enne di Correggio.

“Quando hai giocatori che fanno la differenza fuori, cambia tutto…devi impostare diversamente ogni cosa. Ieri avete visto tutti Osimhen, se sarà quello del Bologna, che ha fatto quella progressione prorompente concludendo con una bellissima rete, allora possiamo parlare diversamente… È venuto a mancare lui così come Koulibaly, Mertens, Fabian. Sono calciatori cardine della squadra”.

“4° posto Napoli? Può tranquillamente lottare, inferiore a nessuno”

Qualche parola poi su di un ipotetico 4° posto a fine stagione: “Io sono convinto che il Napoli abbia tutte le carte in regola per lottare per il 4° posto. Non credo nemmeno che le prossime 3 avversarie siano più forti di noi. Gli azzurri hanno il vantaggio di dover preparare una sola partita a settimana, perché così come l’Inter è uscita dalle coppe. Dobbiamo approfittare degli impegni di Juve e Milan e sfruttarli a nostro vantaggio”.

“Tecnicamente non avrebbero nemmeno rose per agganciare il 4° posto dati i tanti impegni. Io so che la squadra di Ringhio, con il bagaglio tecnico e la rosa al completo può tranquillamente competere con Lazio, Atalanta e Roma. Poi c’è anche il discorso della partita in meno”.

A grandi linee invece: “Credo che il Napoli stia disputando un buon campionato, di sicuro non quello che ci saremmo aspettati, ma comunque un buon campionato. Quando hai nello stesso tempo 7-8-9 giocatori fuori diventa troppo difficile, bisogna guardare in una visione d’insieme”, conclude Bagni.

