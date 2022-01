Salvatore Aronica (ex azzurro): “Spalletti la garanzia di fiducia al gruppo”

L’ex difensore del ,Napoli, Salvatore Aronica, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Vikonos Web Radio/Tv , sul momento degli azzurri, e su quanto sia stata importante la figura di Spalletti per riqualificare tutto il gruppo, oltre che parlare di Napoli-Fiorentina di Coppa Italia. Vi riportiamo alcuni stralci delle sue dichiarazioni: “Spalletti migliora le squadre: ha restituito a tutti fiducia, chi entra in campo fa benissimo“: “Era obbligatorio trovare continuità – sono state le parole di Aronica – piano piano il Napoli sta venendo fuori da una situazione difficile. La marcia di inizio stagione era impensabile mantenerla, ma un po’ alla volta la squadra si sta ritrovando. Lo scudetto? Mi scoraggia un po’ la marcia dell’Inter, è un carrarmato. Penso sia presto per mettere al campionato la parola “fine”, ma l’Inter è favorita. Il Napoli farà un campionato di livello per la qualificazione in Champions. Poi è chiaro, mancano tante partite, gli azzurri devono sfruttare le prossime sfide casalinghe e lo scontro diretto per provare a rosicchiare qualche punto alla squadra di Inzaghi“.

