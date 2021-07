Salta l’inaugurazione del Maradona Stadium. De Magistris: “E’ diventato un problema…”.

Con una nota carica di amarezza, la Giunta Comunale di Napoli ha deciso di soprassedere. Nulla di fatto, dunque, il Sindaco De Magistris fa marcia indietro e annuncia la cancellazione della inaugurazione dello stadio “Maradona”, programmata per il prossimo 29 luglio.

Una celebrazione festosa, con annessa presentazione della statua eretta in memoria di Diego, che invece s’è trasformata progressivamente in una fonte di polemica con la società gestita da Aurelio De Laurentiis.

In effetti, non avrebbe avuto più alcun senso inaugurare l’impianto di Fuorigrotta al El Diez, visto e considerato che la manifestazione non avrebbe potuto avere il richiamo di pubblico che meritava un evento del genere.

Queste le parole del Primo Cittadino di Napoli: “Una targa nel suo stadio è diventata un problema politico. Un motivo di risentimento. Colorare il prato con la scritta D1OS, con centinaia di bambini, è diventato un pericolo per il campionato della nostra squadra del cuore. Diego è sempre stato il campione di tutte e di tutti. Soprattutto dei giovani e dei bambini, anche di quelli che lo hanno conosciuto grazie ai filmati e ai racconti dei genitori e dei nonni. A loro, proprio a loro, sarebbe stato certamente impedito un momento di gioia e di partecipazione…”.

