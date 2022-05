Salerno festeggia cosi la permanenza in Serie A : “Chi non salta e’ napoletano”

Salerno festeggia cosi la permanenza in Serie A della Salernitana, “Chi non salta e’ napoletano”, riversando in strada ed allo stadio, i solito coro che inneggia contro il capoluogo della propria regione. E chiaro che c’e’ da riflettere, e non poco, sulla questione, perche’ davvero arrivata ad un punto che rasenta il ridicolo!

Premettendo che, da campani, siamo tutti felici per la permanenza in A della squadra del presidente Iervolino, e del lavoro certosino del DS Sabatini, la squadra granata ha sprecato tanti Jolly, gettati al vento nelle gare precedenti, e gran parte del merito lo deve al Venezia, che, da retrocessa, ha giocato la gara contro il Cagliari, con grande lealta’ sportiva, e correttezza. Ed alla stessa Udinese che ha letteralmente umiliato la squadra di Nicola

Ma il fatto e’ un’ altro, cosa c’entra Napoli con la gioia di una tifoseria che deve festeggiare la permanenza in Serie A della sua squadra? Sinceramente, non riusciamo proprio a capirlo! Tranne che per un particolare, la sudditanza psicologica. L’unico problema, e non e’ un dettaglio, che se uno e capoluogo e l’ altra e provincia, perche’ voler cambiare la Geografia? Perche’ questo vittimismo e sempre presente nei salernitani?

Mi auguro che la signorilita’ del dott. Iervolino, che sicuramente costruira’ una squadra che si salvera’ con largo anticipo, trovi l’antidoto per abbattere l’ignoranza della banda del Cavalluccio Marino, piu’ che altro dia lumi a chi, ancora oggi, canta “Chi non salta e Napoletano“, dimenticando che la storia del calcio meridionale porta il nome di Napoli.

A tal proposito, e concludo, mi auguro che il prossimo anno in A, porti consiglio alla tifoseria granata, perche’ farsi la guerra in casa, non porta a niente di buono, sarebbe ora di mostrare che il nostro quoziente intellettivo sia sviluppato, anche se quei cori di ieri, tra stadio e strade affollate, contro i napoletani, sapevano tanto di provincialismo e menti atrofizzate.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati