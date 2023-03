Salerno ed il peso della Sudditanza: “Chi fa i cortei per strada con le bandiere azzurre vuole provocare, stop!”

Il presidente del club Mai Sola di Salerno, Antonio Carmando, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione TuttoSalernitana, andata in onda su SudTv prendendo le difese degli ultras della compagine di Paulo Sousa. Ecco quanto riportato dal portale:

“Siamo stanchi di sentire tutte queste sciocchezze da Napoli, parlate proprio voi che ci avete accusato d’aver partecipato agli scontri tra tedeschi e napoletani? Basta! Salerno è una città civilissima, sportiva, che ha accolto 8000 tifosi del Catanzaro senza creare problemi a nessuno. Ci sono persone che passeggiano sul corso con le maglie azzurre, aggressioni non ce ne sono state mentre a Napoli hanno bruciato le bandiere della Juventus.

Facile parlare e fare i moralisti, vorrei vedere se facessimo noi baldoria dopo una vittoria della Salernitana. Gli ultras hanno fatto benissimo a fare quel comunicato, sciacquatevi la bocca quando parlate della tifoseria e di una curva dedicata al Siberiano. Non è a noi che vietano le trasferte per intemperanze. Ognuno, tra le mura di casa, può fare quello che vuole e come vuole, ma ci vuole rispetto per la città di Salerno.

