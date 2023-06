Salerno ancora una volta in prima pagina, ma non e’ certo per il lungomare…Una bandiera azzurra scatena l’inverosimile!

Brutto episodio avvenuto a Salerno. Ieri mattina, come riferisce il sito LaCittadiSalerno.it, poco dopo le 12.30, la vettura con due sorrentini a bordo stava andando in direzione del teatro Verdi quando è stata avvicinata da un uomo che ha strappato la bandierina del Napoli di pochi centimetri che era sul tetto della vettura, agganciata all’antenna. Il conducente è uscito immediatamente dalla vettura per cercare di riprendere la bandierina rubata, fermando il ladro, ma ne è nata una piccola zuffa alla presenza di diverse persone sbalordite. L’ignoto che si era avvicinato all’auto dei sorrentini con spintoni ha cercato di liberarsi e ha gridato:

“A Salerno questa bandiera non la metti, vai a Napoli”.

Pochi istanti dopo anche la ragazza è scesa dall’auto per cercare di evitare che la lite degenerasse, ma ha fatto cadere il cellulare a terra, distraendo il fidanzato, consentendo al tifoso di averla vinta a spintoni e di riuscire a scappare attraverso i vicoli del centro storico. Diverse le persone che si sono avvicinate alla coppia in segno di solidarietà. Le vittime continuavano a dire:

“Ma a noi piace Salerno, non abbiamo avuto mai problemi venendo qui ed ora è accaduto questa vicenda incredibile”.

I due non hanno voluto sporgere denuncia, almeno al momento, per evitare di guastarsi ancor di più la giornata nella città che spesso frequentano. Rimane che il sedicente tifoso ha fatto fare una figuraccia alla città ci cui dice di voler difendere l’orgoglio. Alcune persone, avvicinati successivamente, hanno detto alla coppia

: “I salernitani siamo ospitali, come hanno dimostrato anche i veri tifosi. Ci dispiace ma l’esagitato di turno è possibile trovarlo ovunque”.

