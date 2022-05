Salernitana-Udinese: Il sold-out, per la permanenza in Serie A.

Sono bastate 26 ore per comprare i 30mila posti previsti per l’ultima sfida stagionale tra la Salernitana e l’Udinese, compresi i mille di Curva Nord messi a disposizione dopo una lunga battaglia politica ed emotiva. La prevendita riservata ai possessori di granata card aveva già dato ottimi responsi, con circa 7000 tagliandi staccati nelle prime 24 ore: l’apertura della vendita libera, iniziata alle 15, ha fatto il resto con oltre 20mila tagliandi staccati. Un anno da record per la tifoseria granata e l’ultima partita dell’anno, la più importante della stagione e forse dell’intera storia, non ha fatto eccezione: Salerno il suo scudetto l’ha già vinto, ora tocca alla squadra.

La Lunga attesa di Salerno…

A Salerno sarà la partita dell’anno: novanta minuti che valgono un’intera stagione. Domenica alle ore 21, all’Arechi andrà in scena Salernitana-Udinese, valida per la 38ª giornata di Serie A

Dopo un girone d’andata complicatissimo, il girone di ritorno era iniziato con premesse simili. I granata tra gennaio e aprile avevano ottenuto solo una vittoria, il 9 gennaio contro l’Hellas Verona. Poi, da metà aprile, la svolta.

In particolare, decisiva fin qui è stata la vittoria nello scontro diretto contro il Venezia, recupero della 20ª giornata di Serie A. Con il 2-1 dell’Arechi, la Salernitana si è portata per la prima volta in stagione fuori dalla zona retrocessione. A 90 minuti dalla fine del campionato, la classifica dice diciassettesima posizione con 31 punti.

Con Venezia e Genoa ufficialmente retrocesse e Spezia e Sampdoria ormai certe della permanenza in Serie A, resta solo il Cagliari a contendere la salvezza ai granata. I rossoblù sono terzultimi con 29 punti: due settimane fa hanno annullato il match point della Salernitana pareggiando al 99º minuto nello scontro diretto. Domenica alle 21 si deciderà tutto: il Cagliari in trasferta giocherà contro il Venezia, la Salernitana in casa contro l’Udinese. Con 30mila persone pronte a scendere in campo.

