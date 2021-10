Salernitana-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

La vittoria in rimonta nel turno infrasettimanale ha dato nuove sicurezze alla Salernitana: ora arriva il derby con il Napoli. Il più classico dei testa-coda, con i granata a caccia di punti salvezza, e gli azzurri vogliosi di conquistare la decima vittoria in campionato.

Le due squadre tornano ad affrontarsi in Serie A dopo ben 73 anni. L’ultimo derby in massima serie è, infatti, avvenuto nella lontanissima stagione 1947-1948.

Qui Salernitana

Colantuono appare propenso a confermare la formazione che ha vinto a Venezia. Specialmente in mediana, dovendo fare a meno dei due Coulibaly, dovrebbe scegliere il terzetto composto da Obi, Di Tacchio e Kastanos per sfidare dall’inizio la capolista.

L’allenatore dei granata ha un’unica incognita da decifrare. Quella relativa al ballottaggio in attacco. Là davanti, infatti, sono in quattro per due maglie: possibile tandem Bonazzoli e uno tra Djuric e Simy. Al momento, il bosniaco sembra favorito.

Qui Napoli

Osimhen nemmeno convocato: salta la trasferta di Salerno per un risentimento muscolare al polpaccio destro accusato durante la rifinitura, che l’ha costretto ad abbandonare anzitempo l’allenamento. Al suo posto dovrebbe giocare Mertens, pronto a riprendersi dunque, una maglia da titolare.

Indisponibili anche Ounas, Malcuit e Manolas, tutt’ora alle prese con i loro infortuni, che li obbliga a lavori personalizzati, sul campo (il francese naturalizzato algerino) oppure in piscina.

Ma il nigeriano tiene in ansia un pò tutto l’ambiente partenopeo. Probabile che possa saltare pure la gara di Europa League contro il Legia. C’è preoccupazione, almeno fino a quando non arriveranno i risultati della risonanza magnetica fatta in mattinata.

Soltanto allora sarà possibile delineare una prognosi e capire se il nigeriano potrà farcela a rientrare contro il Verona, oppure rischierà di saltare anche gli impegni con la sua nazionale.

Spalletti pensa ad un moderato turnover. Quindi Demme potrebbe essere proposto dall’inizio. Del resto, il tedesco scalpita non poco. A quel punto, da chiarire chi tra Fabiàn e Anguissa dovrebbe lasciargli il posto in mediana.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Di Tacchio, Obi, Kastanos; Ribery; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Colantuono.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Spalletti.

