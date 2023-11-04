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Salernitana Napoli: le formazioni ufficiali

DiGianluca Mosca

Nov 4, 2023

Ecco gli 11 titolari scelti da Rudi Garcia per la gara di Serie A del Napoli contro la Salernitana:

MERET ALEX 1

DI LORENZO GIOVANNI (k) 22

ØSTIGÅRD LEO 55
RRAHMANI AMIR 13
OLIVERA MATHÍAS 17
ZIELIŃSKI PIOTR 20
LOBOTKA STANISLAV 68
ANGUISSA ANDRÉ 99
POLITANO MATTEO 21
RASPADORI GIACOMO 81
KVARATSKHELIA KHVICHA 77

Ecco invece l’11 scelto da Inzaghi:

OCHOA GUILLERMO 13
MAZZOCCHI PASQUALE 30
FAZIO FEDERICO (k) 17
PIROLA LORENZO 98
BRADARIĆ DOMAGOJ 3
ŁĘGOWSKI MATEUSZ 99
COULIBALY LASSANA 18
TCHAOUNA LOUM 33
CANDREVA ANTONIO 87
DIA BOULAYE 10
IKWUEMESI CHUKWUBUIKEM 22


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