SALANDIN: “Il Napoli cerca un terzino sinistro, la Juve alla fine prenderà qualcuno. Giuntoli aspetta novità dai bianconeri, lui o Tare come nuovo ds”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefano Salandin, giornalista: “Il mercato è un po’ bloccato. Ci ha regalato soddisfazioni la Fiorentina e ora la Salernitana potrebbe muoversi con l’arrivo di Sabatini. La Juve anche sono convinto che farà qualcosa, ma anche loro sono bloccati da questioni economiche e divisioni interne. Rinnovo Dybala? C’è un po’ di frenata. Non credo ci siano altre squadre di mezzo, anche se lo prenderebbero in tante, come l’Inter. Alla fine rinnoveranno, per l’interesse di tutte e due le parti. Una società forte come la Juve gestisce all’interno e non fa uscire nulla. Napoli? So che cercano un terzino sinistro, mi è arrivata questa voce. Giuntoli-Juve, ci sono collaboratori del ds che aspettano novità. Lui è uno dei candidati per ricoprire quel ruolo in bianconero. Così come lo è Tare. Ci sono dei contatti in corso”.

