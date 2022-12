Sagnol: Kvaratskhelia evoluzione incredibile.

Il Ct della Georgia, Willy Sagnol, ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, di Khvicha Kvaratskhelia.

In una lunga dichiarazione, l’allenatore della nazionale georgiana, ha analizzato il suo talento, che ha stupito tutti con le sue prestazioni, con la maglia del Napoli.

Confermando il pensiero di Sagnol:

“È sicuramente il giocatore su cui si stanno soffermando tutti. L’evolversi che ha avuto nell’ultimo anno e mezzo è assolutamente incredibile. Ha sempre avuto grandi qualità, si è adattato perfettamente in Italia, ma ora è migliorato in fase realizzativa e sappiamo quanto queste statistiche, nel calcio siano importanti”

Non si aspettava il CT un impatto così decisivo, sul campionato italiano:

“Ci speravo, ma ciò che è stato in grado di fare in serie A e in Champions league ha migliorato molto, le aspettative che avevo su di lui”

Napoli è la piazza adatta per lui ?

“Per ora direi di sì, ma per un calciatore come Kvaratskhelia non si può affermare in senso assoluto. Penso che ovunque giochi, la cosa più importante sia avere continuità e fiducia da parte dell’allenatore. Con Spalletti ha un ottimo rapporto, sono convintio che sarà determinante nella sua crescita”

Tra le tante caratteristiche apprezzate, Sagnol è ammirato dalla personalità, del giocatore:

“È ambizioso, dentro e fuori dal campo, lo dimostra ogni giorno in allenamento e nello stile di vita. Ha trovato il giusto equilibrio, tra tutte le componenti, per vivere una carriera di spessore. Molti calciatori vogliono essere i migliori, ma spesso non fanno tutto ciò che serve per esserlo, lui si”

Futuro dunque tutto dalla sua parte, potrebbe diventare uno dei migliori in Europa. Sagnol non ha dubbi:

“Difficile rispondere adesso. Lo scopo che deve perseguire adesso è di mantenere lo stesso livello, di prestazioni, così si diventa grandi. Confermarsi mese dopo mese, anno dopo anno, sempre con una qualità altissima”

Anche Kvaratskhelia ha parlato ieri, all’Università di Napoli, Federico II. In occasione dell’Apple academy, incontrando i giovani, ha ribadito come Napoli gli sia entrata dentro:

“Napoli è una città speciale, la gente vive per il calcio. Quando ho giocato per la prima volta al Maradona, mi sono sentito per davvero un calciatore professionista”

Il numero 77 si è intrattenuto poi con i giovani studenti, firmando autografi tra tanto entusiasmo. In attesa di rivederlo in campo, trascinando con le sue giocate, la squadra, nella seconda parte di stagione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati