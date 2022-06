Sagnol: “Khvicha ha un ottimo potenziale”

Il CT della nazionale della Georgia, Willi Sagnol, ha parlato al termine della competizione contro la Macedonia del Nord, in merito al giovane fuoriclasse Khvicha Kvaratskhelia.

Infatti da diversi giorni impazza anche sul web i video dei suoi goal spettacolari che fanno sperare nel miracolo scudetto tutti i tifosi del Napoli.

Sagnol si è espresso anche in ottica Napoli

Sagnol, fresco di vittoria, si è espresso anche in ottica acquisto Khvicha da parte del club Napoli:

“Il Napoli l’ha acquistato perché vede del potenziale in lui. Sono d’accordo con chi dice che Khvicha ha qualcosa di speciale. Non avete ancora visto tutte le sue qualità, in Italia diventerà un top player”.

Insomma il georgiano sembrerebbe essere il colpo grosso del Napoli

