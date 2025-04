Saccone: Campi di Castel Volturno una scusante.

L’ex preparatore atletico, del Napoli, Corrado Saccone ha rilasciato un’intervista per CalcioNapoli24. Sotto accusa i campi da calcio, del centro sportivo di Castel Volturno, dove si allenano gli azzurri, dopo le ultime dichiarazioni di Antonio Conte.

Saccone ha delle idee un pochino diverse, in proposito:

“Quando ero al Napoli siamo stati premiati come miglior squadra d’Europa, per pochi infortuni. Non so adesso in quali condizioni siano i campi di Castel Volturno, dato che manco da anni. Mi sembra però un pochettino una scusante. Potrebbe esserci una concausa con i campi, ma non mi sembra che negli anni scorsi c’erano queste problematiche”

Poi aggiunge sulle possibili cause:

“La prima causa può essere un eccessivo carico di lavoro. Da quello che so io i campi sono allestiti sempre allo stesso modo, curati sempre nella stessa maniera. Quando sono andato a lavorare in Albania, i campi erano in sintetico e ho dovuto cambiare preparazione, per adattarla a quella superficie”

Gli ultimi due infortuni in casa Napoli hanno aperto questi dubbi, ma le cause per l’ex preparatore azzurro, sono di difficile collocazione:

“Per Buongiorno bisognerebbe vedere i test strumentali per capirne di più. Lo staff del Napoli è ben preparato sulle tendinopatie. Il soleo è un muscolo dedicato allo scatto, alla frenata, un muscolo importante e delicato”

Per l’ex difensore granata, si proverà in ogni caso a recuperarlo, per la partita col Torino. Per Neres i tempi saranno più lunghi, almeno tre settimane.