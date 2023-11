Sacchi: “Mi verrà la gastrite ma non avrò neppure un rammarico”

“Mi verrà la gastrite ma non avrò nemmeno un rammarico”.

Il calcio, metafora della vita, è una scelta.

Si può vivere 100 anni senza mai tuffarsi in mare oppure sfidare le onde. Rischiare e vivere in profondità.

Filosofia di Troisi maniera.

Non si può scindere il modo dal luogo.

Quel che è fattibile a Milano non è riproducibile esattamente a Napoli.

I luoghi hanno storia.

I luoghi hanno abitudini che proprio il passato creano.

La sociologia ambientale, la sua filosofia cittadina, non è mai frutto di un caso.

È la sintesi di una lezione di vita più che di calcio.

In cattedra, l’allenatore più vincente e più “evidente” del calcio italiano: Arrigo Sacchi.

Nel salotto radiofonico più apprezzato d’Italia, Deejay chiama Italia con Linus e Nicola Savino.

Sacchi presenta il suo ultimo libro con prefazione di un certo Pep Guardiola.

Il Realista visionario, Cairo editore.

Arrigo Sacchi da Fusignano, Arrigo del Milan stellare, delle coppe campioni ed intercontinentali. Sacchi però soprattutto della finale mondiale a Pasadena.

La celebre finale del rigore di Baggio e delle amare lacrime.

“Sono orgoglioso di quella finale. Più di tante vittorie”. Uomo evidente.

Evidente per il pensiero che si fa azione. Evidente per la forza delle idee che vanno amate più che difese. Lavoro di tutta passione. Sentimento ma anche profondo rispetto della Pedagogia che fa di un gruppo, un collettivo assertivo.

“I padri fondatori del calcio, avevano pensato ad uno sport propositivo e collettivo, in Italia lo abbiamo reso difensivo e legato alle singolarità”.

È un attacco serio, costruttivo e diretto alla filosofia tutta italiana di difendere il risultato. Non riuscire a vedere in una partita di calcio e nello sport in generale, uno show da proporre al pubblico. Vincere non basta. Non serve vincere se non produce emozione. Si vive solamente spinti dal desiderio sommerso del godimento. Vincere senza sentire un palpito, lascia poco se non addirittura una punta di amaro in bocca.

È, in conclusione, una lezione significativa di come si interpreta un gioco e gioco è un termine ed un modus vivendi molto serio.

Pedagogista dello Sport

