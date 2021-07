A Radio Marte nel corso del consueto appuntamento quotidiano con la trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini.

Il noto volto dei programmi sportivi Mediaset s’è espresso così circa le prospettive future del Napoli con Luciano Spalletti in panchina. “A me dà molto fiducia, ha esperienza ed una storia che parla per lui. Prima di esprimermi sul Napoli, vorrei tanto sapere chi sarà il sacrificato. Se parte Koulibaly è un conto. Un altro, se parte Fabiàn Ruiz o Zielinski. Ho la sensazione che abbia un grosso mercato internazionale Di Lorenzo: alla fine potrebbe andare lui. Prima di fare previsioni vorrei essere trasportato al 22 agosto e capire con che squadra giocherà il campionato...”.

