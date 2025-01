Sabatini: Saggio cedere Kvaratskhelia.

Il noto direttore sportivo, Walter Sabatini, intervenuto a Radio Marte, analizza la prima metà del calciomercato invernale, soprattutto per ciò che riguarda la cessione del fantasista georgiano. Una bomba di mercato, che l’ex direttore della Salernitana, non poteva non commentare:

“Cedere Kvaratskhelia per il Napoli è la scelta più saggia e consigliabile. A fronte di un’offerta importante, una società non può rinunciare ad una simile plusvalenza. Soprattutto nel caso di club autonomi, che non possono fare affidamento su ricapitalizzazioni ed aumenti di capitale. De Laurentiis tiene a posto i conti, da venti anni, senza perdere competitività sportiva. Dispiace perdere Kvaratskhelia, ma darlo via è una scelta ineccepibile”

Quanto peserà però la partenza del georgiano?

“Ad oggi non si può dire, molto dipende da chi lo sostituirà. Considerando però che il Napoli ha già in rosa, risorse importanti. Il Napoli non solo deve continuare a lottare per lo scudetto, ma lo meriterebbe per le scelte fatte da De Laurentiis. Dopo la passata stagione, prendendo Conte e costruendo una squadra forte”

Sabatini poi, parla anche dei nomi che circolano, sull’eventuale sostituto, dell’ormai ex Napoli:

“Non mi piace parlare dei sostituti del georgiano, di cui la stampa sta parlando. Posso dire che Garnacho è forte, ma discontinuo, senza un ruolo preciso, non mi convince molto. Chiesa con Conte può fare bene, perché è un grande giocatore, mi stupisce che in Premier non trovi spazio. È veloce, fisicamente resistente, una grande attitudine alla proposizione e al sacrificio”

Particolare che non sarà certo sfuggito a Mister Conte, ma sull’ex Juve, pesa il lauto ingaggio. Nei prossimi giorni, il club azzurro in ogni caso, dovrebbe chiudere per un attaccante esterno.