Sabatini risponde alle accuse di Iervolino: “Io Bugiardo? Lo porto in tribunale!”

Non si e fatta attendere troppo la risposta di Walter Sabatini, ex DS granata, a Danilo Iervolino, presidente Salernitana, che h palesemente apostrofato con la parola “Bugiardo” il suo ex collaboratore .Questa la risposta di Walter Sabatini rilasciate ai microfoni di Radio Anch’io Sport:

“Non diceva questo quando mi chiedeva quasi piangendo di salvare la Salernitana. Sulle commissioni sono d’accordo, non le pagasse”. Ai microfoni di Radio Anch’io Sport l’ex direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini replica alle dichiarazioni del presidente del club campano, Danilo Iervolino. (Intervista alla Gazzetta dello Sport)

“Se mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale insieme a me, anche se lui ha grandi avvocati. Credo che sia una caduta di stile e di cattivo gusto”. “Il problema delle commissioni – aggiunge Sabatini – non è un problema mio, è un problema del calcio, ideologico. Non contesto questo e accetto quello che dice Iervolino. Ancora oggi mi spiace non aver pagato una commissione di 4 milioni a Raiola per Pogba alla Roma. Ancora oggi sono pentito e credo di aver fatto un danno alla Roma, anche per Arnautovic al Bologna ho combattuto per la commissione da pagare e credo di aver fatto bene“

“Tutto questo mi addolora moltissimo – aggiunge Sabatini a Radio Anch’io Sport – dopo sei mesi di grandissimo stress e aver ottenuto un risultato storico con la salvezza. Mi sento ancora il ds della Salernitana, domani prenderò un volo per andare all’estero dove probabilmente accetterò un’offerta, è un club molto prestigioso, devo parlare con il presidente e vediamo se ci sono i presupposti. C’è un velo di tristezza sulla prima salvezza della Salernitana, credo sia triste anche il popolo salernitano: c’era qualcosa da festeggiare invece hanno fatto il funerale, il mio funerale, ma io sono immortale”. Poi Sabatini parla anche dei giovani, in particolare di quelli sbocciati nell’Italia di Mancini: “Mi avevano parlato di Gnonto e della sua esplosività. E avevo già individuato un giovane per sostituire Ederson alla Salernitana“.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati