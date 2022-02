SABATINI: “Quello che sono oggi lo devo a Zamparini! Dopo una sconfitta ci voleva tempo per farlo calmare, lo ringrazierò per sempre. Iervolino un innovatore, sarà il presidente del futuro”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana: “Tutto ciò che sono diventato nel mio mestiere lo devo a Zamparini, che mi ha insegnato il coraggio, la voglia di rischiare, l’arroganza. Sfidavo sul mercato chiunque perché avevo il suo appoggio. Ho un ricordo eccezionale di quest’uomo e sono fortemente amareggiato. Una notizia che mi ha depresso fortemente. Parlando del Palermo non dimentichiamo Rino Foschi che è stato la storia. Ci sono molti ricordi che mi legano a Zamparini: quando ero in giro per il mondo a cercare talenti da portare a casa, quasi mi insultava esortandomi ad investire altri soldi (che erano i suoi) per centrare gli obiettivi. L’epoca di Zamparini era molto più dura. Iervolino è un imprenditore giovane, un innovatore e sarà il presidente del calcio che conterà nel futuro. Farà la sua strada perché ha chiarezza di idee, è formidabile. Ci voleva tempo per calmare Zamparini dopo una sconfitta, tutte erano uguali: non reagiva mai in maniera diversa. Era una caratteristica di un presidente fantastico. Posso solo ringraziarlo e lo farò per sempre”.

