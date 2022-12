Sabatini: Napoli gioca un calcio erotico!

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, premiato recentemente al festival del calcio italiano, come miglior direttore sportivo dell’anno, ha rilasciato una lunga intervista, al Corriere dello Sport.

Tra i tanti temi toccati, si è parlato del Napoli e della ripresa del campionato. Così sul prossimo big match, alla ripresa, in quel di San Siro:

“Si ripartirà con Inter-Napoli, Spalletti tutta la vita. Per il Napoli ho una simpatia particolare, per l’amicizia che mi lega a Luciano. Il Napoli gioca un calcio erotico, sensuale, vicino all’erotismo per l’appunto. Gioca per il piacere di farlo”

Con l’ex direttore, tra le altre anche della Roma, non si poteva non parlare di mercato, un argomento sempre al centro dei suoi pensieri, per il quale assegna un oscar ad un talento partenopeo:

“Kvaratskhelia è come la Locomotiva di Guccini, un giovane puledro che appena liberato il freno, morde la rotaia con muscoli d’acciaio. Un grande colpo di mercato, che purtroppo non ho fatto io”

Restando in tema di mercato, Sabatini torna sul Mondiale, sui giocatori che si sono messi in luce:

“I mondiali non hanno offerto molto, mi è piaciuto molto il numero 8 del Marocco, Ounahi”

Un giocatore, sul quale anche Cristiano Giuntoli ha messo un asterisco.

Inter Napoli decisiva per lo scudetto?

“Non è da dentro o fuori, ma è importantissima. Sarà decisiva solo per i nerazzurri. La vera novità sarà il ritorno della Juventus. Ha ritrovato lo smalto della squadra forte, anche se riprendere il Napoli sarà difficilissimo. I punti di vantaggio non sono un impressione, ma sono statistiche”

A proposito di Juventus, cosa ne pensa sull’inchiesta di plusvalenze e stipendi, che vede coinvolta la società bianconera?

“Mi sento defraudato. Mentre la juve faceva quello che le viene contestato, io perdevo un campionato a Roma con 87 punti”

Ironia della sorte, sulla panchina di quella Roma, sedeva proprio l’attuale tecnico del Napoli. Un pensiero anche sulla sua Roma attuale:

“Una squadra noiosa, gioca un calcio sparagnino, che a me non piace. Basta ricordare come hanno vinto contro la Salernitana, lo scorso anno. Poi puoi vincere, perché Mourinho è un maestro in questo”

Infine un pensiero su Salerno, un ambiente che gli manca:

“Venendo in auto, mi sono detto, sono andato via quando la luce dilagava. Sono rammaricato per questo, puoi godere della luce se alle spalle, hai qualcosa di importante”

Un amore per queste terre, mai sopito nel cuore dell’ex direttore sportivo, che difficilmente, resterà per molto tempo disoccupato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati