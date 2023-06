S.Carina: Garcia scelta intelligente.

Dopo la partita della Nazionale, l’annuncio di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli è l’argomento del giorno.

Se ne è parlato oggi, anche, all’interno della trasmissione Sport & News di Radio Radio. Il giornalista de Il Messaggero, Stefano Carina, non boccia la scelta di De Laurentiis:

“Penso che sia una scelta molto intelligente. Non è un caso che Rudi Garcia, sia stato il primo allenatore, con cui De Laurentiis, sia andato a cena. Lo conosco bene, un allenatore abbastanza umile, da proseguire i canovacci tattici, degli allenatori che ritiene validi. In questo caso, lui continuerà sul 433 di Spalletti. Un allenatore che sa gestire molto bene il gruppo, allenatore anche pragmatico”

Carina è dell’opinione che altri allenatori, avrebbero modificato il piano tattico del Napoli:

“Probabilmente se fosse arrivato Italiano avrebbe provato a cambiare qualcosa, il tecnico della Fiorentina, gioca in un modo diverso rispetto a Spalletti. Stessa cosa Paulo Sousa”

Tra i nomi tirati in ballo, il giornalista del quotidiano romano, avvalora la scelta del Presidente del Napoli:

“Tra Italiano, Paulo Sousa e Rudi Garcia, non ho nessun dubbio sulla scelta fatta. Un allenatore che ha fatto sempre bene. Con la Roma è arrivato due volte consecutive secondo, curiosa anche la parabola, perché fu sostituito da Spalletti, adesso avviene il contrario. Anche in Arabia, prima che arrivasse Cristiano Ronaldo era primo in classifica. Ribadisco che sia la scelta più intelligente, perché è un allenatore bravo, scaltro, soprattutto umile. Sono sicuro che cambierà molto poco, l’assetto tattico del Napoli, resterà quello dello scorso anno”

Soprattutto nella fase offensiva, il francese già ha fatto vedere in Italia il suo credo, che Carina, conosce molto bene:

“Con la Roma giocava con un centravanti, più due esterni, Gervinho e Florenzi. Quest’ultimo con compiti più difensivi. Ripeto, allenatore molto pragmatico, a Napoli saranno contenti di lui”

In realtà tra i tifosi attualmente c’è dello scetticismo. Fu così anche ai tempi, in cui, fu annunciato Spalletti. Ogni tifoso partenopeo si augura, che la storia vada allo stesso modo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati