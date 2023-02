Ruud Krol: “Napoli difficilissimo da battere”

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Domenica Sportiva” su Rai 2. Ecco quanto evidenziato da persemprenapoli.it

“Il Napoli ha grandi qualità come singoli e come collettivo. Tutti stanno qui a parlare del Napoli degli anni ’87-’90, ma adesso si deve parlare del Napoli di Spalletti, in grado di giocare benissimo anche in dieci uomini: può giocare persino in nove e non cambia niente, perché tutti i calciatori agiscono con grande consapevolezza nei loro mezzi. Il Napoli è difficilissimo da battere per chiunque. Luciano Spalletti lo conosco, l’ho visto lavorare: sa quando è il momento di scherzare e quando lavorare duro, questo è un aspetto che mi piace molto”.

Ruud Krol ha poi aggiunto:

“Paragone tra questo Napoli ed il mio Ajax? Sì, ci sta sicuramente. Con Johan Cruijff non facevamo catenaccio, abbiamo creato un sistema per cambiare il modo di giocare. La prima cosa da fare è giocare in avanti e sfruttare tanto gli esterni con i loro movimenti, come fa anche il Napoli, che ha tante qualità: non è solo Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, ma anche Zielinski, Lozano, Kim e Meret, bravo a crescere insieme al gruppo. Il Napoli diverte in ogni paese. Mi chiamano amici dalla Francia increduli per dirmi che il Napoli è divertentissimo”.

