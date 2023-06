Ruud Krol, l’Olandese azzurro, che da oggi e sempre piu’ napoletano! Anche in provincia omaggiato per il suo essere partenopeo!

Ruud Krol, ex calciatore del Napoli, è stato omaggiato dal Comune di Calvizzano con la cittadinanza onoraria.

Il comunicato del sindaco: “Il grande Ruud Krol ha ricevuto ufficialmente la cittadinanza onoraria del Comune di Calvizzano. È un nostro cittadino. Che onore. Che soddisfazione. Un grande uomo, un grande calciatore dai piedi d’oro, armonioso ed energico rimarrà per sempre legato al nostro paese. Il consiglio comunale ha deliberato all’unanimità il provvedimento. Consegnata una pergamena, una targa da parte del club Napoli di Calvizzano e un trofeo celebrativo. Era il giusto riconoscimento al percorso calcistico di un campione che ha vinto e che ha insegnato calcio in Italia e nel Mondo.

Krol non ha potuto fare a meno di esprimere la sua commozione. Ha pianto e ci ha ringraziato e noi abbiamo pianto insieme a lui. Ha ricordato che “Giocare nel Napoli ha rappresentato una delle parentesi più belle della sua vita e che le emozioni vissute giocando al San Paolo non le ha mai provate da nessun’altra parte”. Tanti tifosi sono accorsi per salutarlo e per rubare uno scatto con uno dei difensori più forte di tutti i tempi”.

