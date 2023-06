Ruud Krol “invita” Adl a prenderlo: “Al Napoli consiglio Micky van de Ven, difensore del Wolfsburg”

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul possibile sostituto di Kim Min-jae, accostato al Bayern Monaco:

“Koulibaly è andato via e dopo l’Inghilterra ha deciso di andare in Arabia Saudita. Ha dimostrato che il calcio lontano dall’Italia non è facile e ci sono varie difficoltà per adattarsi. Io credo che il Napoli, se resta con questa rosa, ha ottime possibilità di vincere nuovamente lo scudetto anche la prossima stagione. Schuurs? Viene dalla scuola dell’Ajax, può crescere ancora. Hancko? È un buon giocatore, però il calcio olandese è diverso da quello italiano e non è facile affermarsi. Al Napoli consiglio Micky van de Ven, difensore del Wolfsburg”.

