Ruud Krol, ex azzurro, commenta così il dopo gara di Lecce…

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, a ‘Il Bello Del Calcio ha analizzato la vittoria ottenuta dal Napoli contro il Lecce e si è proiettato sfida Champions con il Milan:

“Spero che mercoledì il Napoli sia nella forma migliore per la sfida con il Milan. Con Spalletti la squadra ha disputato un ottimo campionato finora, è normale che poi le prestazioni non possano essere sempre di alto livello. E’ una cosa impossibile. Sono arrivate grandi gare in Champions con Liverpool e Ajax, quella con il Milan è stata la migliore prestazione dei rossoneri nell’anno. Spero che non manchi esperienza agli azzurri per il doppio confronto. Contro il Lecce Di Lorenzo è stato tra i migliori in campo, anche Raspadori non ha fatto male”.

Poi ha aggiunto:

“Confronto Pioli-Spalletti? Sono due ottimi allenatori, il toscano in carriera ha vinto di più ma sono i calciatori che vanno in campo. I rossoneri recentemente erano passati al 3-5-2 e ora sono tornati al 4-3-3, quello che conta però è sempre l’atteggiamento degli undici in campo. Senza aggressività una squadra non può giocare, il Napoli aveva questa caratteristica sia in difesa che in attacco ma ultimamente è un po’ mancata. Se Hernandez e Leao sulla corsia attaccano insieme per Kim e Rrahmani è impossibile andare in copertura, al ‘Maradona’ domenica sera la prestazione di Brahim Diaz è stata determinante”.

“Kvara? In questo momento deve dribblare di più verso l’interno, ora va troppo verso l’esterno. Mercoledì non si deve avere paura. Kim? Un giocatore che ha commesso 2/3 errori a inizio anno, ma che sta migliorando di partita in partita. Con il Milan ha fatto male, ma è mancata tutta la squadra”, ha concluso l’olandese.

