Ruud Krol consiglia di prenderlo: “E’ fortissimo sarebbe sostituto ideale…”

Ruud Krol, con Napoli ed il Napoli, ha sempre mantenuto un rapporto speciale. Dopo l’esperienza in Campania, culminata nell’ormai lontano 1984, l’ex calciatore ha conservato uno splendido ricordo e, quando può, torna in città per salutare vecchi amici o intervenire nel corso di qualche trasmissione. Inevitabile che, nel tempo, abbia intrecciato rapporti anche chi nel Napoli continua a lavorarci. Ad alcuni di loro ha consigliato un talento che, a suo dire, potrebbe rivelarsi un buon sostituto del partente Kim Min-jae: Perr Schuurs.

Difensore o centrocampista, classe 1999, il centrale del Torino, secondo Krol, avrebbe la personalità per far bene in una grande piazza come Napoli, e lo avrebbe ribadito agli addetti ai lavori nelle scorse settimane. Grinta, piedi buoni e duttilità tattica sono tra le sue armi migliori, ma quando si ha a che fare con il presidente Urbano Cairo, si sa, la difficoltà maggiore sta sempre nel trattare sul prezzo, perché il patron granata spara alto. In questo caso, altissimo.

Per far partire il suo gioiellino, infatti, l’imprenditore piemontese – forte della concorrenza di società di Premier League – chiederebbe 50 milioni: il doppio di quanto lo valuterebbe, invece, il Napoli.

