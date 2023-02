Rumori di fondo e razzismo strisciante: ecco i nemici del Napoli

Il rumore dei nemici è tornato ad animare i commenti post partita del Napoli. E così, prima ancora che si spegnesse l’eco del tormentone che ormai accompagna l’uscita dal campo di Fuorigrotta degli azzurri al triplice fischio finale, quel coro ritmato capace di ricordare alla Serie A che “Se ne va… la capolista se ne va…”, ricompare il brusio di chi nutre un’avversione profonda per la squadra partenopea.

Impossibile non accorgersi dell’ostilità strisciante, mascherata da asettiche analisi tecniche, silenziosa solamente per chi fa finta di nulla. Oppure è affetto da sordità selettiva.

Che i commenti sulla squadra di Spalletti siano edulcorati, per pregiudizio ideologico e mero interesse – personale piuttosto che indotto da terzi – appare sin troppo evidente.

A questo punto, però, conta veramente poco cosa stimoli Opinioniente vari e stornellatori assortiti, tutti indistintamente piegati alla logica che asservisce l’italico pallone. Appestato con i mefitici miasmi generati da un “Sistema” che non intende rinunciare così facilmente a potere, soldi e poltrone.

Bene fa, in questo scenario, l’allenatore toscano a tenersi fuori da inutili polemiche, alimentate ad arte per destabilizzare un ambiente comunque poco abituato a vincere con cadenza annua.

Consapevole che il sogno di mettere la firma in calce ad un pezzetto di Storia (doverosamente con la maiuscola…) stia prendendo sempre più forma, Luciano da Certaldo evita le stilettate mediatiche. Magari quando sarà il momento, vorrà anche togliersi svariati sassolini dalle scarpe. Al momento, tuttavia, ha scelto la strada della conciliazione…

Niente vittimismo, siamo il Napoli

Di ben altro spessore, questo sì nient’affatto accomodante, il capitolo razzismo gratuito. Altro che folklore: siamo in presenza di un problema culturale e sociale da risolvere, cui non viene dato il giusto peso. Un macigno che continua ad essere bellamente sottovalutato dalle Istituzioni, politiche e calcistiche. Se non addirittura ignorato completamente dai media. Lecito chiedersi se a causa di cecità diffusa, stupidità imperante o banale strafottenza.

E nessuno si permetta di accusare l’ambiente partenopeo di drammatizzare eccessivamente la situazione; uno sterile vittimismo che impedirebbe di godersi il primato in solitaria.

Chi da anni minimizza questo scempio, derubricando l’essere apostrofati in modo inqualificabile ogni trasferta a fenomeno goliardico, ristretto ai curvaioli, lo fa per un semplice motivo: non ha mai camminato nelle scarpe dei tifosi napoletani.

L’ultimo esempio in ordine di tempo, il comunicato con cui il Sassuolo ha ricordato che venerdì, in occasione del match che opporrà i neroverdi al Napoli, nella Tribuna Sud del “Mapei Stadium”, nella civilissima Reggio Emilia: “per questioni di sicurezza ed ordine pubblico sarà assolutamente vietato l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite“.

L’ennesimo, vergognoso, punto esclamativo ad una narrazione che sostiene a spada tratta la teoria per cui Nord e Sud del Paese sono sostanzialmente alla pari…

