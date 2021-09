Rui Vitoria: “Napoli molto forte. Ma lotteremo fino all’ultimo minuto”

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, l’allenatore dello Spartak Mosca, Rui Vitoria, s’è soffermato innanzitutto sui problemi di formazione, alla luce delle diverse defezioni che potrebbero privare il portoghese di alcune pedine fondamentali.

“Abbiamo diversi problemi. Larsson non è pronto, vedremo se ci sarà per la prossima o dopo le nazionali. Lo stesso per Kutepov, Rasskazov, Hendrix, Zoblin. Non avrò altre opzioni, ma non siamo qui per piangere e andiamo alla partita, proveremo a lottare con il Napoli fino all’ultimo minuto”.

L’ex allenatore del Benfica, due campionati vinti sulla panchina delle Aquile dimostra una certa stima nei confronti del Napoli.

“Giochiamo contro una squadra molto forte e proveremo a fare risultato. Tutti pensano che per il Napoli sarà facile batterci. Noi dobbiamo restare, invece, concentrati e mostrare la nostra personalità. Il Napoli è una squadra che gioca un bel calcio, poche idee e semplici”.

Al netto di tutte le difficoltà del caso, il tecnico dei russi garantisce comunque impegno e concentrazione.

“Abbiamo calciatori di carattere e dobbiamo dimostrarlo. Dovremo scendere in campo con determinazione, questo è molto importante per noi. Noi crediamo nel nostro lavoro. Sappiamo che sarà difficile per noi, ma siamo pronti a giocare questa partita”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati