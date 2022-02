Rudy Krol “lancia” il Napoli verso lo scudetto!

“Scudetto al Napoli, io ci credo”, ha esordito cosi l’ex libero del Napoli, Rudy Krol, ntervenendo quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ha spaziato un po’su tutto, “battezzando” lo scudetto azzurro, elogiando la miglior difesa del campionato, e non dimenticando la Coppa d’ Africa conquistata dal “comandante” Koulibaly. Ecco le dichiarazione dell’ ex fuoriclasse azzurro rilasciate oggi:

“Penso che il Napoli abbia molte possibilità di scudetto, secondo me gioca il miglior calcio della serie A. La squadra ha superato il momento difficile, tra infortuni e Covid ha avuto un paio di mesi problematici ed ora ha inanellato una serie di vittorie fondamentali. Gli azzurri ora non devono distrarsi, ma pensare partita dopo partita a vincere il più possibile. A cominciare dalla gara con l’Inter: se vince, il campionato è totalmente riaperto. Io ci credo.

La miglior difesa del campionato? Merito di tutto il collettivo, nel calcio moderno si gioca e si difende tutti insieme, questa mentalità è la vincente, soprattutto bisogna capire che quando hai la palla tra i piedi non ce l’hanno gli altri, dunque inevitabilmente non subisci gol. Ora che ha ritrovato il suo leader in attacco, Osimhen, il Napoli è ancora più pericoloso. Il nigeriano è il punto di riferimento per la squadra, uno che ti dà una marcia in più. Peccato per Lozano, sarebbe stato importante anche lui. Ma il Napoli ha avuto tanti infortuni, non ha avuto Koulibaly e nonostante tutto è arrivato lì a giocarsi lo scudetto.

La coppa d’Africa? Il calcio africano è cresciuto tantissimo, il Senegal è una grande squadra, tutti i giocatori militano in campionati europei, è diventato ormai competitivo a grandi livelli”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati