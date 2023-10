Rudi Garcia vince la “prima”, ma ci vuole un grande Meret per non far “resuscitare” Juliette!

La “prima” e’ andata, questo ciò’ che trapela dalle parole del tecnico Rudi Garcia al termine della gara vittoriosa contro gli scaligeri per 3 a 1. Certamente partita vinta con grande merito , soprattutto per il primo tempo, dove si spreca l’inverosimile, e probabilmente anche per le praterie del secondo, lasciate dal Verona per provare a rimontare lo 0-2, e che il Napoli sfrutta per mettere a segno la terza rete.

Tante le note positive in casa azzurra, come le geometrie di Lobotka, ieri eccellente ed inesauribile, tornato a risplendere come lo scorso campionato e fondamentale per la manovra azzurra. Cajuste non fa rimpiangere Anguissa, anzi, lotta e e tanto, gli manca solo il gol che in due occasioni spreca. Politano, in gran spolvero ieri, gol splendido, e lavoro sulla destra con tanta grinta.

Raspadori, al quale manca solo il gol, si sacrifica tanto, raccordo tra attacco e centrocampo, autore di assist trasformati in gol da Kvara , il nove ‘e la sua posizione…senza far rimpiangere un certo Osimhen!. Ed un funambolico Zielinski, ancora una volta, se c’e’ ne fosse bisogno, mostra cosa sa fare un vero fuoriclasse con due piedi!

Lasciato per ultimo, volutamente perche’ il piu’ criticato negli ultimi tempi, Alex Meret, ieri determinante per la vittoria contro gli scaligeri , ha mostrato grande concentrazione, e in particolare nella ripresa, sul 1 a 3, toglie tante “castagne dal fuoco” ad un Napoli stranamente impaurito ed allungatosi in modo inspiegabile, dando modo alla squadra di Baroni di poter mostrare rimpianti, ad una gara fin li, senza storia.

E’ chiaro, e va sottolineato, vittoria che fa morale, donando tranquillita’ all’ ambiente, e consente di preparare al meglio la gara con lo Union Berlino di Champions, in attesa del Milan la Domenica successiva.

Ma la domanda da porsi e’, perche’ sul 3 a 0 gli azzurri sono andati in “bambola”, dando adito al Verona di venir fuori, mettendo in evidenza limiti tattici che davvero non si spiegano? E se al posto del Verona, con spazi di campo lasciate in balia del nulla, ci fosse stato il Milan oppure il Berlino?

Personalmente, non accetto che Garcia dica che si dovevano fare piu’ gol, e poi esalta Meret per essere stato il migliore! Capiamoci bene, non si puo’ soffrire cosi contro una squadra, con tuttto il rispetto, che lotta per non retrocedere sullo 0 a 3! La vittoria ci voleva, e siamo tutti d’ accordo, ma sul piano squisitamente tattico, vi e’ ancora tanto da correggere.

Il mio augurio e che il tecnico, riesca finalmemnte, a trovare l’alchimia prima con il gruppo e poi tattica, perche’ credo che ieri, e spero di sbagliare, sia stata piu’ la vittoria dei nervi che del gioco!

E chiaro che anche le dichiarazioni del DS Meluso, rilasciate al Corriere dello Sport, fanno eco con la presenza del padrone al seguito…”E’ legato ai risultati” , riferimento al tecnico francese palese, ma se poi dovesse succedere che…Adl davvero esonera Rudi? E chi prende? Godiamoci la vittoria e prepariamoci alla Champions, ricordando che affrontiamo una squadra in crisi, e con il tecnico, anche li, legato ai risultati!

Insomma, una spada di Damocle, che continua ad aleggiare in casa Napoli, ed un Garcia dalla calma apparente, sembra piu’ un inglese, convinto che tutto andra’ bene nelle prossime due gare.

Stiamo a vedere, speranzosi che gli azzurri abbiano ritrovato le giuste motivazioni, in attesa di un bilanciamento tattico, che sarebbe ben accetto per riprendere la corsa, come disse il tecnico, alla zona Champions, come a dire, chi va per questi mari, questi pesci prende!

Andiamo a Berlino, convinti e coraggiosi, e che San Gennaro faccia felice squadra e tifosi!

